Freudenstädter Stadtfest: Darum findet das Event auf dem Oberen Marktplatz statt

1 Auf dem Unteren Marktplatz – so wie hier das Sommernachtsfest 2022 - wird Stadtfest 2025 nicht stattfinden. (Archivfoto) Foto: Lothar Schwark

„Das Freudenstädter Stadtfest findet in diesem Jahr nur aus einem Grund auf dem Oberen Marktplatz statt: Der Untere Marktplatz steht wegen der Gartenschau 2025 im Tal X als Veranstaltungsfläche nicht zur Verfügung“, teilt die Stadtverwaltung in Bezug auf unsere Berichterstattung mit.









Die Pressemitteilung der Stadt im Wortlaut: „‘Auf dem Unteren Marktplatz befinden sich während der Gartenschau unter anderem das Spiegelzelt und die Haltestelle für den Pendelbus‘, sagt Oberbürgermeister Adrian Sonder. Daher müsse sich das Stadtfest zwangsläufig auf den Oberen Marktplatz konzentrieren. ‘Bei Bedarf kann der Kasernenplatz in das Festgelände integriert werden.‘ Der OB macht deutlich: ‘Generell wird in allen Kommunen in dieser Zeit ein größeres Augenmerk auf verschiedene Aspekte der Sicherheit gelegt. Dazu haben schreckliche Ereignisse in den vergangenen Jahren beigetragen. In Freudenstadt legen wir deshalb natürlich ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit von unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen. Vor allem wollen wir in Freudenstadt wieder Gemeinschaft leben, gemeinsam mit allen Generationen ein Fest der Freundschaft feiern.‘“