Freudenstadt - Zugang zum Meer hat Freudenstadt zwar nicht, einen Sandstrand gibt es aber seit Donnerstagabend trotzdem. Denn auf dem Marktplatz wurde eine Beach-Bar eröffnet, ein Gemeinschaftsprojekt des Jugendzentrums F23 und der städtischen Wirtschaftsförderung.

Der Sand stammt noch vom jüngsten Beach-Volleyball-Turnier und wird nun für den künstlichen Sandstrand wiederverwendet. Darauf laden nun ein paar Klappliegestühle zum Entspannen ein. Palmenartige Pflanzen sorgen für etwas Karibik-Flair. Daneben verkaufen die Mitarbeiter des F23 aus einem Container heraus gekühlte Getränke.

Cover-Songs mit Gitarre und Cajón

Noch bis zum 30. Juli kann hier jeder von 17 bis 22 Uhr kostenlos entspannen. In dieser Zeit sind mehrere kleinere Live-Auftritte geplant. So tritt am Donnerstag, 21. Juli, Michael Stirner bei der Beach-Bar auf. Stirner ist ein Elektro-Künstler aus Stuttgart der sich auf Synthie-Pop spezialisiert hat, wie Thomas Meier vom F23 erklärt.

Am Samstag, 23. Juli, kommt dann die Band Groffingers. Mit Gitarre und Cajón spielen sie akustische Cover-Versionen von bekannten Pop-Songs – zum Beispiel von Milow oder Mark Forster.

Treffen mit jungen Künstlern

Selter, der Sänger der Freudenstädter Band Crekko, tritt am Freitag, 28. Juli, solo auf. "Der ist mit seinem Akkustik-Programm am Start", erklärt Meier. Zum Abschluss am Samstag, 30. Juli, ist dann keine Live-Musik mehr geplant. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, mit jungen Künstlern von der Kunstakademie Stuttgart ins Gespräch zu kommen, die zuvor in der Arkadengalerie ausstellen.

Die Idee zu der Beach-Bar entstand schon im Jahr 2019. Damals seien Projekte gesucht worden, um die Freudenstädter Innenstadt zu beleben, erzählt Franziska Hoferer von der städtischen Wirtschaftsförderung.

Pandemie noch immer ein Problem

Doch dann kam die Pandemie – der innerstädtische Strand lag damit erstmal auf Eis. Und so konnte erst in diesem Jahr die Idee auch umgesetzt werden. Doch ganz ist das Pandemie-Thema noch immer nicht überwunden. Denn eigentlich sollte zur Eröffnung am Donnerstag die Band Tomatenhaus spielen. Die musste aber absagen – wegen Corona.