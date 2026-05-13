Freudenstädter Landrat besorgt: Kliniksterben durch CDU-Pläne? Das sagt Abgeordneter Mack

Eine CDU-Ministerin legt Reformpläne vor – die den Kreis Freudenstadt laut Landrat „mit voller Breitseite“ treffen würden. Wie geht CDU-Abgeordneter Mack mit dem Spannungsfeld um?
Die Bundesregierung hat sich auf die Reformpläne für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geeinigt – und beim Freudenstädter Landrat Andreas Junt schrillen die Alarmglocken: Das Sparpaket würde nicht nur den Kreis Freudenstadt „mit voller Breitseite“ treffen, befürchtet Junt. Er warnt vor einem Kliniksterben.