Polizeieinsatz Mühlgässle Horb Mann drohte „Straftat im öffentlichen Raum“ an

Ein großes Polizeiaufgebot im Mühlgässle und vor dem Lotzer-Haus in Horb sorgte am 2. Juni für Aufsehen. Der Mann drohte wohl an, in der Öffentlichkeit „durchdrehen“ zu wollen.