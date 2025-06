So läuft die „Mission Stuckateur“ in der Waldlust

1 Die vielen Bögen im Hotelfoyer verlangen von den jungen Handwerkern besondere Aufmerksamkeit. Foto: Hannes Kuhnert Fünf junge Stuckateure gehen dem ehemaligen Hotel Waldlust auf den Grund. Und ein Zeitpunkt für die Eröffnung der „Zwitscherstube“ ist auch anvisiert.







Die so genannte „Mission Stuckateur“ am Kulturdenkmal Hotel Waldlust in Freudenstadt geht in das zweite Jahr.Wieder schaffen angehende Stuckateure am geschichtsträchtigen Ort etwas Bleibendes.