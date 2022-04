9 Die Straßen und Geschäfte waren am verkaufsoffenen Sonntag voll. Foto: Schwark

Freudenstadt - Rechtzeitig schwenkte das Wetter zum verkaufsoffenen Sonntag mit Neu- und Gebrauchtwagenschau um. Hatte es am Freitag noch wie aus Eimern geregnet und in der Nacht zum Samstag geschneit, lockerte die Bewölkung am Samstag auf. Zwar ging auch am Sonntag kurz vor 12 Uhr noch mal ein kräftiger Schneeschauer nieder – mit den ersten Sonnenstrahlen kehrten die Besucher jedoch zurück, um endlich wieder einen Bummel ohne Schutzmaske zu genießen.

Viele E-Fahrzeuge

Trotz kühler Temperaturen hatten sich bereits am Samstagvormittag zahlreiche Interessent auf dem Marktplatz eingefunden, um sich über neuste Trends auf dem Auto- und Motorradmarkt zu informieren. Nach zwei Jahren Zwangspause gab es viele Neuheiten zu sehen. Im Fokus standen Elektro- und Hybridfahrzeuge. Aber auch chromglänzende Benziner-und Dieselfahrzeuge waren ausgestellt.

Florian Möhrle vom Autohaus Möhrle war froh, dass es wieder losgeht. "Die Menschen wollen einfach raus", so seine Wahrnehmung. Mit 35 Fahrzeugen stellte das Autohaus so viele Wagen wie vor der Pandemie aus, darunter sieben Stromer. Sie waren dicht umlagert. "Aber auch die klassischen Verbrenner sind weiter im Trend", so Möhrle.

Zahlreiche Besucher

Mit dem Besucheraufkommen war auch Eberhard Röller als Geschäftsführer von Auto Kohler zufrieden. Blickfang in seinem Bereich war der RS e-tron GT mit 440 kW Leistung. Auch die Firma Katz war mit mehreren E-Fahrzeugen dabei. Aktuell ist jedes dritte gekaufte Auto mit einem Elektro- oder Hybrid-Antrieb ausgerüstet, informierte Geschäftsführer Karl-Heinz Möhrle. Vorgestellt wurden 16 Wagen, davon sechs Elektrofahrzeuge. Guten Zulauf verzeichnete auch Michael Müller vom Autohaus Müller. Der Trend zum Motorrad sei ungebrochen.

Gut an kam auch der verkaufsoffene Sonntag von Freudenstadt-Marketing. Ab dem frühen Nachmittag nahm der Zulauf stetig zu. Nach zwei Jahren Pause lebte die Innenstadt förmlich auf. Bei den kühlen Temperaturen zog es die Besucher in die Läden, wie die Zahl der Passanten mit Einkaufstüten zeigte.

Händler sehr zufrieden

Auch in der Gastronomie war viel los. Viele Familien genossen mit ihrem Nachwuchs ein erstes Eis. Viel Betrieb war auch am Überschlagssimulator der Kreisverkehrswacht auf dem oberen Marktplatz. Außerdem boten mehrere Betriebe am Sonntag einen Tag der offenen Tür an.

Deniz Özkul, Geschäftsführerin des Stadtmarketing-Vereins, war mehr als zufrieden. Aufgrund der unsicheren Corona-Lage hätten Organisatoren und Teilnehmer nur wenig Zeit zur Vorbereitung gehabt. Aber die Resonanz sei sehr gut gewesen. "Es war großer Andrang in der Innenstadt und in den Geschäften", so Özkuls Fazit.