Freudenstadt - Dass es dabei nicht um einen Baubeschluss, sondern um weitere Planungen, und nicht um Bauwerke speziell für die Dauer der Gartenschau sondern um dauerhafte Anlagen ging, betonten Oberbürgermeister Julian Osswald und Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung auf Fragen der Gemeinderäte mehrfach. Müller rief eine ganze Reihe an Projekten auf.

Die Finkenbergstraße soll neu gestaltet werden, mit Bäumen und einem sechs Zentimeter tiefen "Wasserfaden", der von den Fontänen aus gespeist wird. Sie soll den Marktplatz mit der Adlersteige verbinden. Die Kosten liegen wohl bei 485 000 Euro, es stehen aber, wie bei den meisten Projekten, Förderprogramme in Aussicht. Die Gestaltungselemente sollen in der Rappenstraße fortgeführt werden. Die Rede ist von Baukosten in Höhe von 393 000 Euro.

Sanierungsbedarf bei der Adlersteige

An der Adlersteige und den Sandsteinmauern besteht Sanierungsbedarf, insbesondere wenn dort einmal Busse die Besucher ins Tal bringen sollten (583 000 Euro). Außerdem ist an der Stelle eine Aussichtsterrasse geplant (423 000 Euro). Gedacht ist auch an Holzstege als barrierearme Wege. Man warte aber noch auf das Mobilitätskonzept, bis man in die vertiefte Planung einsteige, so Müller. Warten heißt es auch bei den Plänen für einen Pavillon bei der Kreuzung der Murgtal- und der Rappenstraße. Diesmal soll erst noch das "Durchführungskonzept" entwickelt werden. Herausgenommen wurde der Zugang zum Forbach und zur Insel bei der Tuchfabrik.

Weiter ging es mit dem Bärenschlössle. Dort sollen ein barrierefreier Weg zwischen den Feuchtwiesen zum Fischweiher sowie eine Holzplattform am Weiher entstehen (278 000 Euro). Auch ein Bienenparadies ist dort möglich.

Warten auf das Mobilitäts- und Ausstellungskonzept und Impulse von den Veranstaltern will die Stadtverwaltung bei der Veranstaltungsfläche beim Bärenschlössle. Gedacht ist an Sitztreppen und ein Beachvolleyballfeld.

Bei der ehemaligen Skischanze soll es eine Aktionsfläche für Kinder und Familien geben (570 000 Euro). Die Rede ist von einer Riesenrutsche mit Rutschenturm, Balancieren auf Baumstämmen, einer Riesenschaukel und Kleinspielelementen. Aus dem Beschluss herausgenommen wurde die Altlastensanierung beim Bürkleareal.

Die Becken der Fischzucht sollen saniert werden und ein Steg soll an ihnen vorbeiführen. Ein Schaubecken und ein Wassergarten sind ebenfalls Teil der Planung (403 000 Euro). Zwei Fußgängerbrücken braucht es um den Bereich mit dem Vorplatz der Grube Dorothea zu verbinden (169 000 Euro). In diesem Bereich sei auch eine Präsentation der Wasserkraftanlage dort denkbar, so Müller. Der Eingang zur Grube selbst könnte durch eine Lichtinstallation in Szene gesetzt werden (44 000 Euro).

Wasser fließt durch Baumstämme

Um beim Platzmeisterhaus den Forbach überqueren zu können – dort ist die Fläche "Wasserkunst" geplant – braucht es noch eine Brücke (103 000 Euro). Auf der Fläche selbst geht es um einen Holzrinnenwaal – also Wasser, das durch Baumstämme fließt – und andere Wasserspielelemente sowie Aufenthaltsorte (632 000 Euro). Auch die Rußhütte, die derzeit am künftigen Tunneleingang steht, könnte dorthin verlegt werden. Außerdem sollen die Wasserstürze im Forbach umgestaltet werden, sodass Fische die Stellen passieren können. Das können Fischtreppen oder sogenannte raue Rampen sein. Elf Stürze sollen bis zur Gartenschau in Angriff genommen werden, 22 gibt es auf Freudenstädter Gemarkung insgesamt. In den Sitzungsunterlagen ist die Rede von 18 Stürzen, die Kosten schätzt ein Planungsbüro auf 947 000 Euro, Förderungen von bis zu 85 Prozent sind möglich.

Am Ende segnete das Gremium die weitere Planung dieser Vorhaben einstimmig ab. Die Gesamtkosten lägen aktuell bei 7,5 Millionen Euro, allerdings gibt es viele Fördermöglichkeiten aus verschiedenen Programmen.