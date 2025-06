Jacques Kossowski, Bürgermeister von Freudenstadts französischer Partnerstadt Courbevoie, ist in die Ehrenlegion aufgenommen worden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Kossowski erhielt das Ritterkreuz der französischen Ehrenlegion und darf sich nun „Chevalier de la Légion d‘ Honneur“ nennen. Sein Name reiht sich damit ein in eine lange Liste großer Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang von Goethe, Johann Strauss, Georges Bizet, Antoine de Saint-Exupéry, Marlene Dietrich, Louis de Funès und Pierre Brice.

1802 von Napoleon gestiftet, ist die Verleihung der Ehrenlegionswürde in erster Linie ein Verdienstorden für gesellschaftliche, politische oder kulturelle Leistungen. Als ranghöchste Auszeichnung Frankreichs ist er vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz.

Oberbürgermeister Adrian Sonder und sein Vorgänger im Amt, Julian Osswald, waren zur Auszeichnung eingeladen.

1940 in Paris geboren

Jacques Kossowski (84) sagte zu einer Auszeichnung: „Es ist für mich eine große Ehre – das Ergebnis eines lebenslangen Engagements für Frankreich, als Bürgermeister von Courbevoie und über 20 Jahre lang als Abgeordneter des Départements Hauts-de-Seine. Ich widme diese Auszeichnung allen Bürgerinnen und Bürgern von Courbevoie, deren Vertrauen mich ehrt und verpflichtet. Man wird nicht Bürgermeister, weil man es verdient, sondern weil das politische Engagement im Dienste anderer eine Berufung ist. Aus diesem Grund sind die Bürgermeister heute die letzten gewählten Vertreter der Republik, denen die Franzosen weiterhin ihr Vertrauen schenken. Vielen Dank an alle, die mich begleiten und mit mir zusammenarbeiten.“

Kossowski, Jahrgang 1940, ist in Paris geboren. Von 1964 bis 2000 leitete er ein international tätiges Unternehmen mit rund 100 Beschäftigten. Er nahm jahrzehntelang institutionelle Funktionen wahr, etwa als Konsularvertreter der Industrie- und Handelskammer (CCI) der Hauts-de-Seine und als Verwaltungsrat der Krankenkasse CPAM der Hauts-de-Seine.

Seit 1995 Bürgermeister

Der Vater von drei Kindern begann seine politische Laufbahn in den 1980er-Jahren als Gemeinderat in Courbevoie. Kossowski wurde später Beigeordneter und 1995 Bürgermeister – ein Amt, in das er seither ohne Unterbrechung wiedergewählt wurde. Er gilt als Macher und Konsens-Politiker. Ferner gehörte er von 1997 bis 2017 der französischen Nationalversammlung an.