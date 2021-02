Freudenstadt Zwei weitere Corona-Todesfälle

Zum täglichen Lagebericht des Landesgesundheitsamts gibt es weiterhin eine Differenz von einem Todesfall, was auf eine versehentliche Doppelterfassung zurückzuführen ist. Dies soll in den nächsten Tagen korrigiert werden. Derweil meldet das Landratsamt für Freitag und Samstag sechs Neuinfektionen. Die Betroffenen wohnen in Dornstetten, Empfingen, Freudenstadt, Eutingen, Horb und Schopfloch.