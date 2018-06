Freudenstadt Zwei Millionen aus Brüssel für Region

Region. Vertreter der 18 baden-württembergischen Leader-Aktionsgruppen machten sich am Montag auf den Weg nach Stuttgart. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) hatte eingeladen, um die Verteilung der zweiten Hälfte an EU-Fördergeldern für das Programm Leader zu feiern.

Der Region Oberer Neckar stehen laut Mitteilung des Ministeriums bis zum Ende des Förderzeitraums im Jahr 2020 weitere 1,07 Millionen Euro zur Projektförderung zur Verfügung. Aus den Reihen des Projektauswahlgremiums des Leader-Vereins "Regionalentwicklung Bürger.Kultur.Land. Oberer Neckar" freuten sich der stellvertretende Vorsitzende Tore-Derek Pfeifer (Bürgermeister Glatten), Hermann Kopp (Erster Landesbeamter Landkreis Rottweil), Reinhard Geiser (Erster Landesbeamter Landkreis Freudenstadt) und Ralf Broß (Oberbürgermeister Rottweil) über den neuerlichen Geldsegen für die landkreisübergreifende Leader-Region.

Die Arbeit der engagierten Akteure und des Regionalmanagements zahlte sich in der Bewertung auf Landesebene aus, die Grundlage der Verteilung der zweiten Hälfte war. Zum Start der Förderperiode hatte jede Region in Baden-Württemberg bereits 1,5 Millionen Euro erhalten. Dieses Förderbudget floss am Oberen Neckar bereits vollständig in Projekte und löste Gesamtinvestitionen von rund vier Millionen Euro aus, heißt es in einer Pressemitteilung.