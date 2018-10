Freudenstadt Zwei Bands lassen es richtig krachen

Schon lange im Geschäft ist die Formation Blue Stuff. Aus dem Kunstnebel tauchte die bekannte Band zum Hit "Since you’ve been gone" aus dem Dunkel auf. Danach folgte ein Feuerwerk handgemachter Rockmusik, bei dem es für manchen Besucher fast kein Halten mehr gab. Auf der Tanzfläche wurde gerockt, was die Beine hergaben.