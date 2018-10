Zu einem gemeinsamen Konzert laden das Akkordeon-Orchester Mitteltal/Obertal und der Akkordeonspielring Pfalzgrafenweiler am Sonntag, 14. Oktober, ein. Es findet in der Stadtkirche in Freudenstadt statt und beginnt um 16.30 Uhr. Unter dem Motto "Akkordeon von der Classic zur Moderne" hat Dirigent Waldemar Scheliga ein buntes Programm zusammengestellt. Die beiden Orchester, die sich vor drei Jahren musikalisch zusammengeschlossen haben, treten gemeinsam als "Pfalztaler Orchester" auf. Als Solisten wirken Heike Stoll-Dieterle (Gesang), Timo Gaiser (Trompete), Kevin Hoog (Gesang), Patrick Kübler (Schlagzeug) und Patrick Dengler (E-Gitarre) mit. Neben traditionell klassischen Stücken wie die Toccata in d-Moll und "Air" von Johann Sebastian Bach wird unter anderem auch die Sinfonia Alla Barocco von Ted Huggens aufgeführt. Etwas moderner sind die Stücke von Rondo Veneziano "Choral" und "Rock Out" sowie die "Bohemian Rapsody" von Queen. Mit "Lord of the Dance" beendet das Orchester das Programm, schreiben die Veranstalter. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Foto: Veranstalter