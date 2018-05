Freudenstadt Zum Abschied ein muskalisches Fest

Der Weg durch die Galaxis ging mit "Saturn: The Ringed Planet" dynamisch, schon fast dramatisch, weiter. Bei der "Symphonie Suite from Star Trek" von Michael Giacchino zogen die Musiker alle Register. Emotional vorgetragen folgte ein steter Wechsel von sanften und leichten auf harte, laute Rhythmen, und man konnte das Böse und Gute des Films in der Musik hören und erkennen. Mit "Doctor Who: Through Time and Space" von Murray Gold ging das Konzert nach der Verabschiedung der acht Abiturienten zu Ende. Das Publikum erklatschte sich von den Musikern auch noch eine Zugabe. Das Sinfonische Jugendblasorchester Freudenstadt hat den Standard eines Schulorchesters schon weit überschritten.

Die Anschaffung von Notenmaterial für Konzerte des SJBO ist mit erheblichen Kosten verbunden. Daher wurde das Projekt "Notenpaten" geboren: Interessierte können dabei erfahren, welche Stücke im nächsten Konzert gespielt werden und was diese kosten. Wer dies unterstützen möchte, kann Notenpate werden und wird auf Wunsch beim nächsten Konzert erwähnt.

Weitere Informationen: bei der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt, Telefon 07441/91 16 80.