Freudenstadt Zu Weihnachten wird’s rockig

Freudenstadt. Nachdem die Freudenstädter Formation im Laufe des Jahres ihr erstes selbstproduziertes Musikvideo zum Ohrwurm "Fallin" veröffentlicht hat, steht schon wieder das nächste Projekt an, heißt es in einer Pressemitteilung. "Wir sind in den Songwriting-Prozess eingestiegen und arbeiten an neuen Stücken", wird Marco Selter zitiert. "Unser Ziel ist es diesmal auszuloten, ob sich auch Produktion, Aufnahme und Mix kompletter Titel in Eigenregie durchführen lassen." In der Vergangenheit hatte die Band immer mit Partnern zusammengearbeitet. "Im Laufe der Zeit haben wir uns immer mehr mit der selbstständigen Aufnahme von Titeln befasst", sagt Philipp Wolff. "Natürlich muss man sehr viel ausprobieren, wenn man eine Studio-Aufnahme selbst machen möchte", fügt Klaus Asbach hinzu. "Aber es ist spannend, und die ersten Ergebnisse klingen vielversprechend."

Vom Homestudio in die Diskothek

Dafür, dass die Bandmitglieder nicht einem "Lagerkoller" verfallen, sorgt nun ein Auftritt. Deshalb freuen sich die vier Musiker besonders auf Weihnachten. Am 25. Dezember entfliehen sie ihrem Homestudio, um ihr Weihnachtskonzert zu spielen, die X-Mas-Rockshow in der Diskothek Martinique.