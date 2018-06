Freudenstadt Ziel ist fixiert: Fraktionsstatus

Kreis Freudenstadt. Die Kommunalwahlen im nächsten Jahr waren Hauptthema der Hauptversammlung am Donnerstag in Dornstetten. Dass Frauen in den Kommunalparlamenten im Landkreis Freudenstadt immer noch stark unterrepräsentiert sind, habe jüngst wieder eine Studie von ZDF und Prognos in den Blick gerückt. Das verstärke bei den Mitgliedern des Wahlbündnisses "Frauen in den Kreistag" die Motivation. In der Tagung herrschte gute Stimmung und eiserner Wille, am 26. Mai 2019 wieder anzutreten und diesmal mit mindestens drei Frauen Fraktionsstärke zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Vorstandsvorsitzenden Martina Sillmann und Monika Stelzer-Podschwadt berichteten von der erfolgreichen Kreistagsarbeit im vorigen Jahr. Mit den monatlichen Arbeitstreffen seien die Mitglieder nah an den Kreistagsthemen und unterstützen die Kreisrätinnen. Als Glanzlicht des vergangenen Jahres wertete der Vorstand den Bundeskongress der Frauenlisten in Horb, der die Teilnehmerinnen für ihre politische Arbeit stark motiviert habe. In diesem Jahr steht im Herbst eine Doppelveranstaltung in Horb und Freudenstadt zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" auf dem Programm, bei der die Frauenliste und das Frauennetzwerk Region Freudenstadt kooperieren.

Frauen müssen sich für ihre Themen selbst stark machen