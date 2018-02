Roland Ziegler bemerkte, dass "Ziegler’s Backstube" seit 30 Jahren in Freudenstadt vertreten sei. Der neue Standort sei aber besonders wichtig. "Wir sind Bäcker von ganzem Herzen, mit einem Faible für die Gastronomie", betonte er. Die zahlreichen Parkplätze direkt am Haus seien ein Standortvorteil für die "Brotschmiede". Ziegler freute sich, dass mit seinen Söhnen schon die nächste Generation in der Geschäftsleitung des Familienunternehmens tätig ist. 24 Standorte in verschiedenen Landkreisen gehören zur Firma, deren Hauptsitz in Schopfloch ist. Insgesamt arbeiten für Ziegler inzwischen rund 330 Mitarbeiter.