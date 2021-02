Freudenstadt Zehn Personen aus Isolierung entlassen

Freudenstadt. Am Freitag, 5. Februar, gab es zehn gemeldete Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kreis. Am Samstag, 6. Februar, kamen noch vier weitere hinzu. Die betroffenen Personen sind in Baiersbronn (plus fünf), Eutingen im Gäu (einer), Freudenstadt (drei), Glatten (einer), Horb am Neckar (drei) und Loßburg (einer) wohnhaft. Damit gibt es nunmehr 156 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden. Das sind sechs weniger als am Donnerstag. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 3243 Personen positiv auf eine Infektion getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 2975 (plus zehn). Bei unverändert neun Infizierten wurde vom Labor die Mutation B1.1.7 (britische Variante) nachgewiesen, die Ermittlung weiterer Infektionsfälle auf mutierte Viren läuft. Die Zahl der positiv getesteten verstorbenen Personen bleibt gleich bei 112. Zum täglichen Lagebericht des Landesgesundheitsamts gibt es weiterhin eine Differenz von einem Todesfall, dies ist auf eine versehentliche Doppelterfassung zurückzuführen. Diese wurde gemeldet und wird in den nächsten Tagen korrigiert. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts vom vergangenen Samstag 30,1.