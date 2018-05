Freudenstadt Zehn neue Experten für den Export

Sie haben sich in der IHK-Geschäftsstelle in Freudenstadt in 70 Unterrichtsstunden qualifiziertes Fachwissen über außenwirtschafts- und zollrechtliche Fragen angeeignet., teilt die IHK mit. "Alle haben den lehrgangsinternen Test bestanden und das Zertifikat erhalten", freut sich Alwine Frey, Produktmanagerin der IHK Nordschwarzwald.

Nächster Lehrgang startet im September

Der nächste berufsbegleitende Lehrgang zur Fachkraft für Export- und Zollabwicklung startet Ende September in Nagold.