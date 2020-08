Freudenstadt Wohnungslosenhilfe stößt an ihre Grenzen

Sozialarbeiterin Benita Schwenk von der mobilen Jugendarbeit der Erlacher Höhe hat ihre Arbeit coronabedingt in letzter Zeit auch nur mit größeren Einschränkungen erledigt und "extrem orientierungslose" Klienten auf der Straße erlebt. Gerade weil die gewöhnlichen Aufenthaltsorte im öffentlichen Raum in der bisher gewohnten Form nicht mehr genutzt werden konnten und weil es für viele von ihnen gar keine richtigen Alternativen gegeben habe, sei es vermehrt zu Verstößen mit Bußgeldbescheiden gekommen. Ihre Klientel könne diese Bußgelder aber im Grunde gar nicht bezahlen, schildert sie das Dilemma. Erwischt habe es auch Personen, die zuvor noch nie in Konflikt mit dem Gesetz geraten sind. "Die haben sich richtiggehend vertrieben gefühlt."

Hinzu kam das Problem, dass die gerade in diesen Zeiten besonders erforderliche Präsenz und Nähe der Sozialarbeiter aufgrund von Corona gar nicht möglich war. Sätze wie "ich dachte schon, ihr hättet uns vergessen", haben Benita Schwenk nachdenklich gestimmt. Wolfgang Sartorius hofft deshalb, dass zumindest bei der Vollstreckung der Bußgeldbescheide "mit Augenmaß" vorgegangen wird. Auch Mitarbeiterin Sucithra Dey, zuständig für den Bereich des ambulanten betreuten Wohnens, hat während des Lockdowns eine große Unsicherheit bei ihren Klienten gespürt. Alternative Beratungen über das Telefon oder Skype hätten nur bedingt funktioniert.

Sonderzuwendung von der Kirche

"Unsere Arbeit ist Beziehungsarbeit und lebt einfach von einer mehrdimensionalen Kommunikation", sagt der Leiter der Erlacher Höhe, Wolfgang Günther, dazu. So früh wie möglich sei Dey deshalb wieder rausgegangen und habe die Leute trotz Corona vor Ort besucht. Vermehrt wurden von ihr in dieser Zeit aufgrund der Verteuerung der Lebensmittel und der daraus resultierenden Geldknappheit Lebensmittelgutscheine verteilt.

Die Erlacher Höhe hatte glücklicherweise auch erstmals eine Sonderzuwendung in Höhe von 25 000 Euro von der Kirche erhalten, um Menschen in einer verschärften Notlage bei Bedarf gesondert zu unterstützen. Notlagen seien vor allem deshalb entstanden, weil beispielsweise Tafeln oder auch Einrichtungen wie das Restaurant Windrad zeitweise geschlossen geblieben sind. Hartz IV reiche aber nur dann, wenn diese ergänzenden Hilfesysteme funktionierten. "Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man mit dem Regelsatz nicht auskommen", sagt Sartorius. Dass die Regelsätze jetzt nicht angehoben wurden, bewertet er als "ein sträfliches Versäumnis der Politik". Ambulant betreut die Erlacher Höhe seit mehreren Jahren auch die 25- jährige Melina Schmid, die ihre beiden Kinder im Alter von sechs Jahren und fünf Monaten alleine erzieht.

Die Geburt des Sohns kurz vor dem Lockdown am 1. März per Kaiserschnitt und dann auch noch die Schließung des Kindergartens, den die sechsjährige Tochter besucht – all das sei "heftig" gewesen, sagt die junge Frau. "Hätte ich die Hilfe von Frau Dey nicht, dann wäre ich schon sehr überfordert", gibt sie deshalb auch offen zu. Besonders bei Antragstellungen bei den Behörden sei sie in der Vergangenheit immer wieder an ihre Grenzen gestoßen.

Forderung: Verbesserte Wohnbaupolitik

Derzeit hofft Melina Schmid auf eine Ausbildung als Altenpflegerin im nächsten Jahr. Die Unterstützung durch die Erlacher Höhe brauche sie nach wie vor. "Allein erziehend fühlt man sich nämlich schon oft sehr alleine", beschreibt sie die Überforderung.

Insgesamt gesehen habe Corona die sowieso steigende Nachfrage nach Plätzen in der Wohnungslosenhilfe noch einmal verstärkt, fasst Wolfgang Sartorius zusammen. Dies auch deshalb, weil sowohl aus Gefängnissen als auch aus Psychiatrien schneller entlassen wurde als sonst, so jedenfalls sein Eindruck. Der betreffende Personenkreis schlage dann nicht selten bei der Erlacher Höhe auf. Sowohl platzmäßig als auch beim Umgang mit diesem Personenkreis sei man in manchen Einrichtungen schon an die Grenzen gekommen.

Sartorius wünscht sich vor diesem Hintergrund Veränderungen sowohl im Bereich der Wohnungslosenhilfe als auch im Bereich sozialer Sicherungssysteme insgesamt. Konkret fordert er eine verbesserte Wohnbaupolitik mit dem Ziel, ausreichend Wohnraum für diese Klientel zu schaffen. Darüber hinaus die Erstellung von Wohnungslosenstatistiken, um den Bedarf besser steuern zu können, eine Erhöhung der Grundsicherung um 100 Euro während der Pandemie und auch eine "seuchenfeste" Infrastruktur der Behörden und Einrichtungen. Dass während Corona Beratungen beispielsweise im Jobcenter mit Präsenz nicht möglich sind, sei ein Unding. Darüber hinaus brauche es den verpflichtenden Ausbau hygienischer Standards in kommunalen Notunterkünften. Nur dann gelinge es, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen