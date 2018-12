Freudenstadt Wo Knöpfe erzählen lernen

Freudenstadt. Die Wort-Dompteure Freudenstadt, das ist eine offene Gruppe von Autoren – fast alle aus dem Landkreis Freudenstadt. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie schreiben gern. Manche gehören schon seit vielen Jahren zu der Gruppe, andere sind noch nicht so lange dabei. Die Autoren treffen sich regelmäßig, veranstalten aber auch Lesungen an ganz verschiedenen Orten im Landkreis.

Mit "Geschichten und Gedichte" haben die Wort-Dompteure im Privatdruck ihre erste Anthologie herausgebracht. Texte von neun Autoren finden sich in dem mehr als 200 Seiten umfassenden Taschenbuch, vorwiegend Kurzgeschichten, aber auch – wie der Titel schon sagt – Gedichte. Die Beiträge und die Themen sind so unterschiedlich wie die Autoren selbst, drei Frauen und sechs Männer. Da findet sich Lustiges und Humorvolles ebenso wie Geheimnisvolles, Nachdenkliches ebenso wie Überraschendes. Es geht um die Familie, Vorurteile, um die Liebe sowieso, um nur einiges zu nennen. Und in so manchem Text wird Schwäbisch geschwätzt.

Ute Ummer lässt zum Beispiel einen Knopf erzählen, der mit anderen Knöpfen sein Dasein in einer Schublade fristet, aber beim Spiel seines Lebens das große Glück erfährt. Ein Knopf spielt auch die Hauptrolle in einer der Geschichten von Ernst-Jürgen Lippert. Von einem Patienten, der einem schwarzen Arzt nicht so recht trauen mag, aber schließlich geläutert wird, erzählt eine Geschichte Rudi Buchmanns, und Fritz-Peter Seitz lässt in einem seiner Texte den Leser eintauchen in ein im Schnee versinkendes Freudenstadt.