Freudenstadt WM-Daniel ist aus Russland zurück

Und wie seid ihr zum ZDF-Interview mit Kathrin Müller-Hohenstein gekommen?

Abseits der Spiele haben wir uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt angeschaut, am Sonntag war es uns in der Innenstadt allerdings zu voll. Deshalb sind wir vor dem Spiel noch mal zurück auf das Fan-Fest gegangen, wo wir von einem Mitarbeiter des ZDF zu dem Interview eingeladen wurden.

Wie hast du das Spiel der deutschen Elf gegen Mexiko erlebt?

Das ZDF hat uns erzählt, die mexikanischen Fans seien in der Unterzahl - davon haben wir aber überhaupt nichts gemerkt. Die Atmosphäre war gigantisch! Die Mittelamerikaner haben scheinbar eine etwas andere Fan-Kultur als wir - die sind da nicht so schüchtern. Die Fans um uns herum haben sich jedenfalls über die vollen 90 Minuten die Seele aus dem Leib gebrüllt.

Habt ihr was von den berüchtigten Pudo*-Rufen mitbekommen?

Ja, aber nur zwei Mal bei Abstößen von Manuel Neuer. Ich verstehe ja kein Spanisch, aber auch sonst glaube ich, die mexikanischen Fans um uns herum haben unserer Mannschaft nicht gerade Komplimente zugerufen. Abgesehen davon ging es auf den Rängen, auf denen die Fans bunt durchgemischt waren, fair zu. Auch wenn uns nicht zum feiern zumute war, haben wir den mexikanischen Fans nach dem Spiel noch zum Sieg gratuliert, ihr Team war klar die bessere Mannschaft.

Was war dein Eindruck generell von der WM in Russland?

Alles schien uns gut organisiert zu sein, die öffenltichen Verkehrsmittel sind mit den Menschenmassen gut fertig geworden. Selbst nach den Spielen hatten wir nur kurze Wartezeiten an der Metro. Auffällig war die starke Polizei- und Militärpräsenz in der Stadt, die ich persönlich aber nicht negativ empfunden habe. Ich will mich auf einer solchen Großveranstaltung sicher fühlen und das war definitiv gegeben.

Würdest du wieder zur Fußball-WM fahren?

So viele Kulturen, die gemeinsam in einem Land ein großes Fußball-Fest feiern - das ist eine unglaubliche Erfahrung, die aber tatsächlich schwer zu beschreiben ist. Das sollte eigentlich jeder Fußball-Fan mal erlebt haben. Zur nächsten Fußball-WM in Katar fahre ich aber vermutlich nicht. Eher noch zu einem Spiel der Europameisterschaft 2020, das in einem Land in der Nähe stattfindet.

Deine Einschätzung: Wie geht es für die deutsche Mannschaft weiter?

Mein Gefühl nach der Niederlage gegen Mexiko sagt mir, dass es dieses Mal schon für einen Erfolg in der Gruppenphase richtig knapp wird. Ich hoffe aber inständig, dass die Deutschen es wenigstens als Zweite weiter schaffen. Danach ist alles offen, für den Weltmeistertitel kommen meiner Meinung nach am ehesten die Franzosen in Frage.



*spanisch für Strichjunge, Stricher