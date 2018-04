Freudenstadt Wittlensweiler: Moped-Fahrer stürzt schwer

Der 17-Jährige fuhr auf seiner kleinen Honda auf der Aacher Straße in Richtung Freudenstadt. In der Senke beim Forellenhof kam ihm ein BMW entgegen. Dieser fuhr so weit links, dass der Jugendliche ausweichen musste. Dabei kam er auf den Seitenstreifen, stürzte und rutschte unter einem Brückengeländer durch. Dort blieb er in der Sturzsicherung hängen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Moped entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen. Von besonderem Interesse sind die Insassen eines weißen Kleinwagens, die sich kurz an der Unfallstelle aufhielten. Hinweise unter Telefon 0741/34879-0 oder 07441/536-0.