Freudenstadt Wittlensweiler: Mäusealarm in Discounter

Es bestehe aber kein Grund zur Sorge, betont das Landratsamt Freudenstadt. Die Fallen dürfen so aufgestellt werden, eine Meldepflicht dafür bestehe nicht.

Hintergrund ist, dass wohl Ende Januar eine Maus in den Discounter gelangt sei, haben Mitarbeiter des Landratsamts bei einem Besuch vor Ort erfahren. Eine Kundin sah das Tier und informierte sogleich die stellvertretende Filialleiterin. Diese schaltete den firmeneigenen Schädlingsbekämpfer ein, der die Boxen aufstellte. Mittlerweile ist die Maus gefunden worden, die Boxen blieben aber stehen, falls es doch noch weitere Tiere in das Geschäft geschafft haben oder die Maus Junge bekommen hat. Da bisher aber kein weiteres Tier gefunden wurde, sollen die Boxen demnächst wieder verschwinden, so das Landratsamt.

Für Menschen bestehe aufgrund der Bauart der Boxen keine Gefährdung durch das eingesetzte Gift, so das Landratsamt.