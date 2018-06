Freudenstadt Wissen, woher das Essen kommt

"Täglicher Fleischgenuss muss nicht sein und ich muss wissen, woher mein Essen auf dem Tisch kommt", so Landtagsabgeordneter Norbert Beck (CDU) in seinen einleitenden Worten. Und so stehe es auch im Koalitionsvertrag, in dem Lebensmittel und Produktsicherheit einen besonderen Stellenwert einnehme, so Beck. Das Land bekenne sich klar zu heimischer Landwirtschaft, betonte Peter Hauk. Fünf Prozent des gesamten Lebensmittelabsatzes werde von den heimischen Landwirten abgedeckt. Aber da sei noch viel Luft nach oben.

Immer dann, wenn die Verbraucher in Baden-Württemberg auf Lebensmittel aus heimischer Produktion zurückgreifen, sei das gut für die Bauern und das Land. Dabei gehe es um Wertschöpfung und um die Pflege der Kulturlandschaften.

Es gehe aber auch um Qualität und Genuss, hob der Minister hervor. Mit der breit angelegten Regional-Kampagne "Natürlich. Von daheim" wolle die CDU den Wert von Lebensmitteln aus Baden-Württemberg und die Leistung der Menschen, die hinter diesen Produkten stehen, in den Mittelpunkt stellen.