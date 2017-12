Freudenstadt Wissen rund um die Zeitung

Kreis Freudenstadt. Wie ist eine lokale Tageszeitung wie der Schwarzwälder Bote aufgebaut? Welche Darstellungsformen nutzen Journalisten? Wie schreibe ich einen Artikel? Das ist nur eine Auswahl der Fragen, auf die die Schüler bei ZiSch Antworten finden. Im Laufe des Projekts bekommen die Schüler nicht nur Einblick in aktuelle Themen und eine Fülle an Hintergrundinformationen, sondern auch viel Wissen rund um die Zeitung. Hierfür liefert der Schwarzwälder Bote vier Wochen lang allen teilnehmenden Schülern ein Exemplar der Zeitung in die Schule. Außerdem steht allen Schülern ein ePaper-Zugang zur Verfügung, mit dem sie auch digital mit der Zeitung arbeiten können.

Projektzeitraum ist vom 26. Februar bis 23. März. Währenddessen beschäftigen sich die Schüler und Lehrer im Unterricht mit dem Medium Tageszeitung. Die Arbeit mit der Zeitung soll Spaß und Freude bereiten und auch Lust am Lesen generell sowie besonders an der täglichen Zeitungslektüre wecken. Als Partner konnte der Schwarzwälder Bote erneut die Volksbank Horb-Freudenstadt für das Projekt gewinnen.

ZiSch, das bedeutet: Medienkompetenz vermitteln. Bei der Arbeit mit dem Schwarzwälder Boten erwerben die Schüler Schlüsselkompetenzen für die Informations- und Wissensgesellschaft. Sie lernen, Informationen zielgerichtet zu suchen, zu verarbeiten, zu bewerten und auch zu produzieren. Denn im Rahmen des Projekts können die Jugendlichen selbst zu Journalisten werden. Sie haben die Möglichkeit, eigene Artikel zu schreiben oder Fotos zu machen, die dann im Lokalteil des Schwarzwälder Boten veröffentlicht werden.