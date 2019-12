Freudenstadt Wird neues Landratsamt gebaut?

Die Sitzung des Kreistags am Montag, in der die Fraktionen ihre Haushaltsreden hielten, war mit Spannung erwartet worden. Und sie hatte einige Überraschungen parat. Wie berichtet, hatte Landrat Klaus Michael Rückert die Kreisräte bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs im Oktober darum gebeten, einer Erhöhung der Kreisumlage um 1,35 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent mitzutragen. Damit wäre die Abgabe der 16 Städte und Gemeinden an den Landkreis um rund 4,5 auf dann etwa 60 Millionen Euro gestiegen. Rückert begründete dies mit den Investitionen in Breitband-Ausbau (30 Millionen Euro), des Krankenhaus-Teilneubaus (rund 90 Millionen Euro) sowie finanziellen Unsicherheiten durch die Konjunkturprognosen.

Schon früh hatten Fraktionen von CDU und Freien Wählern, in denen traditionell die Bürgermeister ihre politische Heimat haben, Widerstand angedeutet. Im Vorfeld der Sitzung am Montag hatten sie sich fraktionsübergreifend abgestimmt. Ergebnis: Sie tragen eine Erhöhung auf 31,5 Prozent mit, was dem Kreis 3,4 Millionen Euro Mehreinnahmen bringen soll. Begründung: Die Städte und Gemeinden bräuchten ebenso Spielräume für Investitionen, einige seien klamm. Und ohne plane der Kreis seine Finanzen regelmäßig so konservativ, dass er am Jahresende besser dastehe als erwartet. "Auffallend, dass der vorangegangene Haushalt 2018 trotz pessimistischer Einschätzung des Herrn Kreiskämmerers nun mit einem beträchtlichen Überschuss abschloss", so FWV-Sprecher Klaas Klaassen lakonisch. FDP und AfD schlossen sich dieser Marschroute an, SPD, Grüne und "Frauenliste" sehen das traditionell anders. Die Entscheidung über die Kreisumlage fällt nächste Woche, dürfte damit aber schon gelaufen sein.