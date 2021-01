Freudenstadt Wie viel Leben kostet "Lockdown"?

Alleine die neuen Zahlen aus dem Kreiskrankenhaus schreckten ihn auf. Zwischen Januar und November sei die Zahl der Krebspatienten, die dort behandelt würden, um 26,2 Prozent gesunken. Wenn es weniger Krebskranke gäbe, dann "wäre das natürlich großartig". Die Erfahrung zeige jedoch, dass deren Zahl kaum großen Schwankungen unterworfen sei. So sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass viele Erkrankungen einfach unentdeckt blieben, weil weniger Menschen zur Vorsorge gegangen seien und sich vielleicht gesagt hätten: Der Knoten da am Bein werde schon von alleine wieder verschwinden. Dabei sei es für den Erfolg einer Behandlung wichtig, den Krebs so früh wie möglich zu erkennen.

Auch die Zahl der Herz-Kreislauf-Patienten im Klinikum sei zuletzt um zehn Prozent rückläufig gewesen. Weniger Herzinfarkte? "Kann ich mir kaum vorstellen. Mir macht das Sorgen", so der Landrat. Menschen mit Beschwerden sollten unbedingt ins Krankenhaus gehen. Verschoben würden einzig Behandlungen und Operationen, die "problemlos für den Patienten auch noch in einem Vierteljahr vorgenommen werden können". Alle anderen würden umfassend versorgt. Rückert hofft, dass auch solche Überlegungen in die Entscheidungen miteinbezogen würden. "Denn das wird massiver, je länger sich der Lockdown hinzieht."

Beraterstäbe dürften sich seiner Ansicht nach nicht nur aus Virologen und Epidemiologen zusammensetzen. Andere Aspekte über mögliche Schäden müssten zumindest mit in die Betrachtung einfließen, um zu einer "vernünftigen Abwägung" zu kommen. "Wenn am Ende die Entscheidung steht, dass der härtere Lockdown kommen muss, dann soll es auch recht sein", so Rückert. Aber über andere mögliche körperliche und geistige Langzeitfolgen müsse wenigstens nachgedacht werden.

Eine kritischere Einstellung zu den Entscheidungen sei nicht als Aufforderung zum Rechtsbruch zu verstehen. Er appelliert an die Einwohner des Kreises, sich an die Regeln zu halten. "Wir müssen was tun. Corona ist schlimm", so Rückert. Dabei sollten "unnötige Schäden" für die Gesellschaft" jedoch vermieden werden. Das gelte auch für die Wirtschaft, etwa Einzelhandel und Gastronomie.