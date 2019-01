Freudenstadt Wie hält man 1700 Mitarbeiter fit?

Darüber hinaus will die Ahg-Geschäftsführung ihren Mitarbeitern mit einem solchen Angebot zusätzliche Wertschätzung entgegen bringen. Das Programm soll die Mitarbeiter nicht nur gesund halten, sondern mehr Lebensqualität über die Arbeit hinaus bieten. Im Wettbewerb um Facharbeiter könnten solche Programme Vorteile bringen. Rolf Heinzelmann, Geschäftsführer Ahg-Gruppe: "Als ich vor mehr als 30 Jahren mit dem Unternehmen gestartet bin, gab’s kein einziges Computerprogramm. Heute laufen bei uns rund 100 EDV-Systeme parallel. Unsere Welt hier im Autohaus ist komplexer geworden, und damit hat auch der Stress deutlich zugenommen. Auch in der Werkstatt ist die Belastung in den vergangenen Jahren gestiegen."

Hartmut Keller, Geschäftsführer der AOK Nordschwarzwald, sagt: "Seit Jahrzehnten kümmern wir uns um die Gesundheit und nicht nur um die Krankheit. Wir kooperieren bereits mit vielen anderen Firmen. Ein BGM für ein Unternehmen mit der Struktur der Ahg-Gruppe ist aber neu und auch für unsere Mitarbeiter eine Herausforderung."