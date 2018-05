Freudenstadt WFG erhält von Unternehmen gute Noten

Landrat Klaus-Michael Rückert, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der WFG Nordschwarzwald, äußerte sich zum Umfrageergebnis ebenfalls zufrieden. Er führt dies auch auf die klare Abgrenzung der Aufgaben der drei Ebenen in der Wirtschaftsförderung zurück. Zweifel am Sinn einer regionalen Wirtschaftsförderung habe er nicht; sie übernehme Dienstleistungen, die die kommunalen Förderer nicht erfüllen könnten, beispielsweise den Sammelauftritt der Wirtschaftsregion auf der Hannover-Messe. Der wäre für kleinere Unternehmen "nicht bezahlbar", so Rückert. Die WFG sei nun "sehr gut unterwegs". Auch bei der geplanten Digitalisierungsoffensive brauche die Region "größere Einheiten".