Freudenstadt Werke von verstorbenen Meistern

Freudenstadt. Die Reihe der musikalischen Vespern in der Freudenstädter Stadtkirche begann am Vorabend des letzten Sonntags im Januar mit Orgelmusik. Pfarrer Thomas Strohhäcker begrüßte in der gut besuchten Stadtkirche die Besucher. Wie in jedem Jahr war die musikalische Vesper wieder den Komponisten gewidmet, denen in diesem Jahr in besonderer Weise gedacht wird, wegen eines runden Geburtstags oder wegen des Todestags.