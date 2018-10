Freudenstadt "Werden das solide finanzieren können"

Kreis Freudenstadt. Mit dem Aufbau des "Backbone"-Netzes und des Teilneubaus Krankenhaus Freudenstadt bohrt der Landkreis ab 2019 dicke Bretter. Die Schulden sollen in den nächsten Jahren steil nach oben gehen. Was bedeutet das in Konsequenz? Wir befragten Landrat Klaus Michael Rückert.