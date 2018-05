Freudenstadt Weniger Tagesmütter im Landkreis

Zum Stichtag der jährlichen Statistik am 1. März 2017, wurden 186 Kinder unter drei Jahren in der Kindertagespflege gefördert, das entspricht einer Betreuungsquote von 5,9 Prozent. 322 Kinder wurden neu an Tagespflegepersonen vermittelt, davon waren 36 unter einem Jahr und 93 ein Jahr alt. Das ist für den Tageselternverein der Beweis, dass die Kindertagespflege gerade für die kleinsten Kinder gerne als Betreuungform gewählt wird. Ein Großteil der Eltern nutze für ihre Kinder nicht die klassischen Öffnungszeiten der Einrichtungen, hat Paul Huber beobachtet. 116 Kinder hatten einen Migrationshintergrund, in den Familien von 58 Kindern wurde zuhause nicht deutschen gesprochen. Die Kinder würden entsprechend ihrem Bedarf individuell gefördert und betreut, erläuterte Paul Huber. Laut Auswertung des Tageselternvereins sind die Eltern mit den Tagespflegepersonen für ihre Kinder weitgehend zufrieden. Bei Platz und Ausstattung der Tagespflegestelle sind 79 Prozent, mit der Betreuung und Pflege der Kinder sind 88,3, mit dem Verhalten der Tagespflegepersonen sind 96,2 und mit der Zusammenarbeit mit den Tagespflegepersonen sind 93,3 Prozent sehr zufrieden. Unzufrieden ist nach der Zufriedenheitsabfrage des Tageselternvereins niemand. Mit ein Grund für die Zufriedenheit sind wohl auch die langfristige Tätigkeit zahlreicher Tagesmütter. Ende 2017 waren 75 Frauen mehr als fünf Jahre in der Kindertagespflege tätig, davon 24 mehr als zehn Jahre und eine seit über 20 Jahren.