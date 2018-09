Freudenstadt Weltweit eine Seltenheit

"Welthits auf Mundharmonikas" werden in modernem Stil serviert, ergänzt durch Soli einzelner Interpreten, und treffen damit auch den Geschmack des breiten Publikums, verspricht der Veranstalter. Im Programm sind Stücke der Beach Boys, von Creedence Clearwater Revival, Simon & Garfunkel, Percy Sledge und der Spyder Murphy Gang. Der berühmte Säbeltanz fehlt bei dem Konzert ebenfalls nicht. Das Mundharmonika-Orchester Knittlingen gilt weltweit als eine Rarität in der Musikszene und als eines der bekanntesten Orchester seiner Art. In Bezug auf die Kombination der instrumentellen Besetzung und des musikalischen Programms genießt es das Prädikat "einzigartig". Die Arrangements sind exklusiv eigens auf die spezielle Besetzung des Orchesters ausgerichtet.