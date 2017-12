Freudenstadt Welche Zukunft hat das Stadtfest?

Freudenstadt. Was soll aus dem Stadtfest, das jährlich am ersten Juliwochenende in der Innenstadt über die Bühne geht, werden? Wie Tourismusdirektor Michael Krause im Gemeinderat erläuterte, sei ein Entwurf zur Neukonzeption von einer renommierten Eventagentur vorgestellt worden, der auch auf eine gute Resonanz gestoßen sei.

Allerdings fand das bisher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Stadt hat zur Realisierung eines neuen Konzepts 85 000 Euro für Pergolen im Haushalt geplant. Die CDU-Fraktion wollte den Betrag für die "Pagoden", wie sie die Anschaffung nannte, mit einem Sperrvermerk versehen, bis ein Konzept vorliegt. Ferner forderte sie in einem Antrag, dass die Organisation des Stadtfests beim Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus bleibt.

Egal ob es nun Pergolen oder Pagoden sind, die Stadtverwaltung war gegen den Sperrvermerk, weil sie Bedenken hatte, dass dann das neue Konzept bis zum Juli 2018 nicht umgesetzt werden kann. Was das neue Konzept sein soll, blieb in der Gemeinderatssitzung im Dunkeln. Tourismusdirektor Michael Krause erklärte dafür, dass Freudenstadt Tourismus personell nicht in der Lage sei, ein "neues" Stadtfest zu organisieren, denn die Qualität des Festes solle auf eine "ganz neue Stufe" gesetzt werden.