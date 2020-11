Freudenstadt Weiterer Toter im Landkreis mit dem Virus

Kreis Freudenstadt. Außerdem meldete das Landratsamt Freudenstadt am Sonntag neun Neuinfektionen seit Freitag. Die betroffenen Personen kommen aus Alpirsbach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Freudenstadt, Horb, Loßburg und Wörnersberg (jeweils eine) sowie Pfalzgrafenweiler (drei). Stand Sonntag gab es 183 bekannt akut infizierte Personen im Landkreis, 20 weniger als am Freitag. Sie befinden sich in Isolierung. Seit Beginn der Pandemie im März wurden im Landkreis insgesamt 1564 Personen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet, heißt es in der täglichen Mitteilung des Landratsamts. Die Zahl der aus der Quarantäne Entlassenen beträgt 1337 (plus 28). Eine weitere positiv getestete Person ist verstorben, so die Behörde. Die Gesamtzahl erhöht sich dadurch auf 44.