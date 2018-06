Freudenstadt Weiter so mit Mut und Demut

Er nannte unter anderem den Aufbau eines Technischen Gymnasiums in Horb, die Investitionen ins Berufsschulzentrum, den künftigen Universitätsstandort Freudenstadt, der durch engagierte Unternehmer angestoßen worden sei und zu dem er einen "kleinen Beitrag in der Weichenstellung" habe leisten dürfen, den Fortschritt beim Ausbau aller Bundesstraßen im Kreis, den geplanten beiden neuen Bahnhaltepunkten, den anstehenden Breitbandausbau mit Glasfaser bis in jedes Haus, der Verdoppelung der Notarzt-Standorte im Kreis und den geplanten Teilneubau des Kreiskrankenhauses in Freudenstadt.

Nicht alles war planbar. Größte Herausforderung sei die Flüchtlingswelle gewesen, die durch das Engagement von Kommunalpolitik, Verwaltungen und engagierte Bürger jedoch bewältigt worden sei. "Das hat gut geklappt", findet Rückert. Nachdem das japanische Atomkraftwerk Fukushima "in die Luft geflogen" sei, habe es auch Folgen für den Kreis gegeben: Ein Großteil des Geldes der EnBW, das den Kommunen und Kreisen zuvor stets üppig und verlässlich zufloss, versiegte zeitweise. Mittlerweile sei der Konzern wieder auf einem guten Weg.

Für eine zweite Amtszeit habe er sich "aus Überzeugung beworben", sagte Rückert. Er habe Freude an der Aufgabe, fühle sich samt Familie in Loßburg "heimisch", könne sich "kein schöneres Amt vorstellen" und auch keinen schöneren Landkreis. Hightech und Tannenduft. Rückert lobte die rührige, inhabergeführte und wachsende mittelständische Wirtschaft, deren schaffige Mitarbeiter, die Belegschaft des Landratsamts, den Kreistag, die Vereine und die Bürgerschaft. Sein Amt wolle er mit "Mut und Demut" weiterführen. Er sehe sich "als erster Diener" des Landkreises. Der Landrat könne alleine gar nichts erreichen, und deshalb wolle er das nicht einmal versuchen. Mit zunehmendem Alter sei seine Maxime, sein Amt "in Verantwortung vor Gott und den Menschen zu versehen". Ziele für die nächsten acht Jahre seien unter anderem der Ausbau von Infrastruktur und Bildungsangeboten, soziale Verantwortung für die schwächeren Einwohner, die Hilfe benötigen, Klimaschutz, mehr aktive Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik. Das Paket sei "anspruchsvoll", die eine oder andere Überraschung werde sicher auch nicht ausbleiben.

Darüber hinaus müsse es Aufgabe auch der Kommunalpolitik sein, Flagge zu zeigen gegen populistische Tendenzen und Angriffe gegen Minderheiten. "Da müssen wir gemeinsam hinstehen", so Rückert. Es gelte, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu bewahren. Polen gehe hier "einen schwereren Weg", sein Amtskollege im Partnerkreis mache sich Sorgen um die kommunale Selbstbestimmung dort. Der dortige Kreis sei ihm "ans Herz gewachsen" und mittlerweile genauso wichtig wie Partnerschaften mit Frankreich. Im Moment, sagte der Landrat unter langem Applaus im Saal, sei er für die Wiederwahl "einfach nur dankbar".