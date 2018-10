Freudenstadt Weinfest fällt Schnee zum Opfer

Stargast Schlagersänger Oliver Thomas konnte am Samstagabend zumindest seinen Fanclub begrüßen, dessen Mitglieder teilweise von weit her angereist waren. Mit seinen aktuellen Hits brachte der bekannte Sänger den Sommer in die Herzen zurück. So konnten die Fans ein ganz persönliches Konzert erleben. Der Wintereinbruch beendete am Sonntag vorzeitig das Weinfest.