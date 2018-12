Freudenstadt "Weihnachtssterne"-Aktion großer Erfolg

Das Bündnis für Familien mit seinen 48 Bündnispartnern veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Freudenstadt die vierte Aktion "Freudenstädter Weihnachtssterne". Dabei geht es darum, sozial benachteiligten Kindern ein Geschenk zu Weihnachten zu ermöglichen. Die Kinder hatten ihre Wünsche auf gebastelte Weihnachtssterne geschrieben, die von Bürgern, Vereinen oder Firmen in der Kreissparkasse "gepflückt" werden konnten. Kinder der Hartranft-Grundschule, der Forchenkopfschule und der Theodor-Gerhardt-Schule hatten die Sterne gebastelt, die in der Kundenhalle der Kreissparkasse an Holzbäumen aufgehängt waren.

Jetzt wurde die Aktion abgeschlossen. Die von den Geschenkpaten gekauften Päckchen im Wert von maximal 20 Euro türmten sich in der Kreissparkasse, wo sie jetzt von den verschiedenen Partnern des Bündnisses für Familien abgeholt und an die Familien verteilt werden. Kevin Bauer von der Kreissparkasse hatte die Aktion zusammen mit der Projektgruppe Beruf und Familie betreut. "In jedem Jahr werden es etwas mehr Geschenke", stellte er freudig fest.

Die Kreissparkasse hatte jetzt alle an der Aktion Beteiligten und auch die Geschenkpaten in ihre Kundenhalle eingeladen, um Dankeschön für ihr Engagement zu sagen. Bürgermeisterin Stephanie Hentschel bezeichnete die Aktion als "etwas, das von Herzen kommt". Die ganze Organisation sei auch eine logistische Herausforderung. Sie funktioniere nur durch die zentrale Anlaufstelle in der Kreissparkasse.