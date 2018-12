Freudenstadt Weihnachtsmenü für pelzige Naschkatzen

Als langjähriger Vorsitzender des Tierschutzvereins weiß Rudolf Müller, wie wichtig zusätzliche Hilfe ist: "Nur mit dem Personal könnten wir das nicht stemmen." Schließlich ist das Kreistierheim an fünf Tagen die Woche geöffnet (Info). In dieser Zeit können Tiere gebracht und auch vermittelt werden. Nicht selten gibt es auch Einsätze außerhalb dieser Zeit, nämlich dann, wenn eines der Tiere plötzlich krank wird oder notfallmäßig eine Abholung ansteht. "Der Job verlangt viel Engagement", sagt Rudolf Müller, der selbst schon viele Abende im Kreistierheim verbracht hat und auch an Heiligabend mit seiner Frau vorbeischauen wird.

"Wir haben richtig Glück mit dem Personal. Das Team ist sehr motiviert", findet der Vorsitzende. Einen Grund dafür sieht er darin, dass zwei der Frauen im Freudenstädter Tierheim ausgebildet wurden und deshalb genau wussten, auf was sie sich da einlassen. Das Kreistierheim wird auch in den nächsten Tagen, außer an Neujahr, zu den üblichen Öffnungszeiten für Besucher zugänglich sein. Allerdings werden in dieser Zeit keine Tiere vermittelt, denn bis 6. Januar gilt ein Abgabestopp. "Wir wollen keine Tiere als Weihnachtsgeschenke unterm Tannenbaum", erklärt Rudolf Müller und fügt hinzu: "Wir sind da relativ streng."

Diese Regelung habe sich bewährt. Davor seien Tiere, die kurz vor Weihnachten vermittelt wurden, oftmals Mitte Januar wieder im Tierheim gelandet. "Es gibt Leute, die rufen kurz vor Weihnachten an und sagen, sie bräuchten noch ein Geschenk für die Tochter", sagt Anne Schütte. Die meisten wünschten sich ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen, andere einen kleinen Hund. Und nicht alle zeigen Verständnis für den Abgabestopp. "Manche verstehen es, wenn man es ihnen erklärt, andere legen einfach den Hörer auf", so die stellvertretende Tierheimleiterin.

Viele Tiere warten derzeit im Kreistierheim auf ein neues Zuhause. Doch damit sich Hund, Katze oder Kleintier dort auch wohlfühlt und es zwischen Mensch und Tier langfristig harmoniert, müssten nun mal bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Wer einen Hund aus dem Tierheim bei sich aufnehmen möchte, solle deshalb davor mehrmals mit ihm Gassi gehen, damit sich beide kennen- lernen. Nachdem der Selbstauskunftsbogen ausgefüllt ist, erfolgt eine Vorkontrolle im neuen Zuhause. Rudolf Müller übernimmt diese meist selbst. Erst wenn alles passt, darf der neue Besitzer das Tier gegen Unterschrift und gegen eine Schutzgebühr abholen. Das habe sich bewährt. "Wir haben nur selten Rückgänger", so Müller.