Freudenstadt Weihnachtliches auf Schwäbisch

Freudenstadt. Es "weihnachtet auf Schwäbisch" am Freitag, 14. Dezember, im alten Schlosshotel Waldlust in Freudenstadt. An diesem Abend werden ab 19 Uhr die Mundartkünstler Edi Graf und Bernhard Bitterwolf im historischen Festsaal Heiteres und Besinnliches zum Besten geben.