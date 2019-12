Freudenstadt "Weihnachten in der Waldlust" lockt Gäste

Mystisch wirkten die Zwergschlammelfen, kleine grüne Kultfiguren, die beim Markt ebenfalls vertreten waren. Gut an kam auch das Pomanderbasteln, das von Petra Haller vorgestellt wurde. Die Orangen, gespickt mit Nelken, erzeugten im ehemaligen Hotel Waldlust weihnachtliche Düfte. Aufgelockert wurde die Veranstaltung an beiden Tagen vom Damenquartett "Black & White". Eine Zeitreise gab es auch bei den Modeschauen mit historischen Kostümen.

In die Geschichte der "Waldlust" konnten die Besucher bei mehreren Denkmalführungen eintauchen, die von den Denkmalfreunden angeboten wurden. Auch der Nikolaus schaute am ersten Adventsnachmittag vorbei. Der Besucherandrang belegte, dass die etwas andere Veranstaltung "Weihnachten in der Waldlust" viele Menschen faszinierte. Bei Kaffee und Kuchen in den historischen Räumen, konnten sich die Besucher an die Zeit erinnern, als im Hotel Waldlust prominente Gäste und Könige eine besondere Atmosphäre genossen.