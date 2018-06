Freudenstadt Wegen Bauarbeiten: Ärger mit Bussen

Dennoch machen viele Busunternehmen Halt in Freudenstadt. Doch der Parkplatz auf dem unteren Marktplatz, der für Reisebusse reserviert ist, kann derzeit über die Murgtalstraße nicht angefahren werden. Die Stadt hat deshalb an der Einmündung der Murgtalstraße ein großes Schild aufgestellt, dass die Busse in Richtung Stadtbahnhof zum Busbahnhof leiten soll, wo Abstellplätze zur Verfügung stehen. Doch manche Fahrer können scheinbar nicht lesen oder ignorieren das Schild bewusst. Sie stellen ihre großen Brummer auf den beiden Haltestellen für die Linienbusse in der Martin-Luther-Straße ab, damit ihre Fahrgäste nicht den weiten Weg vom Stadtbahnhof bis zum Marktplatz laufen müssen.

Mehrfach konnte man dieses Szenario in den vergangenen Wochen beobachten. Besonders beim Hamburger Fischmarkt war die Martin-Luther-Straße von Bussen zugestellt. Wer von der Friedrichstraße oder der Jakobstraße auf die Martin-Luther-Straße einbiegen wollte, sah schlichtweg nichts vom fließenden Verkehr. Die städtischen Vollzugsbeamten, die bei Falschparkern um ein Knöllchen nie verlegen sind, haben die Busse an dieser Stelle wohl übersehen oder waren nicht zur Stelle. Fakt ist, so Christoph Gerber, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts, und Ekard Wahr, zuständig für den Straßenverkehr und Ordnungswidrigkeiten, dass es für Reisebusse keine Ausnahmegenehmigung gibt. "Dauerhaft haben die Busse an dieser Stelle nichts verloren", sagt Gerber. Laut Ekard Wahr wurde der Vollzugsdienst jetzt angewiesen, öfter mal einen Blick auf die Bushaltestellen an der Martin-Luther-Straße zu werfen.