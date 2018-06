Freudenstadt Was macht Bach im Sportstudio? Spaß

Freudenstadt. Und dass die Kombination zusammenpasst und ein echter musikalischer Leckerbissen ist, bewiesen Peter Dußling (Saxofon) und Stephan Lenz (Orgel) am Sonntagabend. Seit 23 Jahren treten die beiden gemeinsam als "Horn & Pipe", Saxofon und Orgel, auf, und sie waren an diesem Abend bereits das zweite Mal in Freudenstadt. Das Duo bot ein Konzert der Spitzenklasse.

Jedes Jahr nimmt sich das Duo eines anderen Themas an. Dieses Jahr ist es Gershwin, der vor 120 Jahren geboren wurde. Mit Andrew Hozier-Byrnes bekanntem Stück "Take me to the church" zogen die Musiker durch die Kirche hinauf zur Empore und zur Orgel. Das Stück wurde auf Youtube mehr als 200 Millionen Mal angeklickt, erklärte Peter Dußling dazu. Überhaupt gab es eine Einführung in alle Stücke, mit Informationen über ihre Entstehung oder aber die Bedeutung des Stücks oder des Künstlers.

Mit "Fascinating Rythm" von George Gershwin aus dem Musical "Lady be good" ging das Konzert mit rasantem Tempo weiter. Wer kennt das nicht, dieser Rhythmus, der einen durch den Tag begleitet: Mal wird es hektisch, mal gut organisiert, und die Musik greift genau dieses Thema auf. Gershwins berühmtes "Summertime" aus "Porky and Bess" durfte natürlich nicht fehlen, ebenso wenig "I got rythm", dessen Akkordfolge eine ganze Stilrichtung bestimmte. Stevie Wonders "Superstition" war bei dem Konzert in der Kirche auch dabei, hat er sich doch darin intensiv mit dem Aberglauben kritisch auseinandergesetzt. Er hat sich damals in der Bürgerrechtsbewegung der USA eingesetzt, und dass heute der Geburtstag von Martin Luther King ein Feiertag ist, verdanken die Amerikaner ihm.