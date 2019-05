Freudenstadt Was ist bei Polizeikontrolle wirklich passiert?

Der Polizist zumindest habe erst wieder von ihm abgelassen, als auch die Jugendlichen erklärten, dass er nicht zu ihnen gehöre, so Semerad. Die Situation sei von Passanten beobachtet worden. Deswegen habe er auch anonym auf der Facebook-Seite Blaulicht.info Kreis Freudenstadt nach Zeugen gesucht. Auch habe er bereits bei der Polizei angerufen - was auch Pressesprecherin Sarah König bestätigt. Noch diese Woche wolle er Anzeige erstatten, so Semerad.