Freudenstadt Was hilft gegen den "Heimkoller"?

Eigentlich ist es ganz ähnlich wie in der Seniorenpflege. Nur: Die Kinder und Jugendlichen sind quicklebendig, brauchen ständig Anregung, Bewegung, Kontakt, Förderung und emotionale Unterstützung. "Wir können sie doch nicht an sieben Tagen 24 Stunden am Stück im Haus lassen", sagt Hans-Martin Haist vom Kinderheim Villa Sonnenheim in Freudenstadt. Mit ihm sprachen wir über die stationäre Jugendhilfe in staatlich angeordneten Ferien und Corona-Zeiten.

Haists Erfahrungen und Forderungen decken sich mit denen der Einrichtungen Bruderhaus-Diakonie in Loßburg und Osterhof in Klosterreichenbach, für die er auch spricht. "Unser höchstes Gut", so sagt Haist, "sind unsere Mitarbeiter. Sie sind gesund, noch gesund, dürfen eigentlich auch gar nicht krank werden. Einige sind in Quarantäne, aber nicht krank. Wir hoffen das Beste. Wir brauchen sie." Der Personaleinsatz sei bei knapper Personaldecke eine äußert knifflige Sache. Haist: "Die Krise beschert uns einen enormen Mehraufwand bei einer ohnehin schweren Aufgabe."