Freudenstadt Warum Hunde klare Ansagen lieben

Sechs Themen stellte er in den Mittelpunkt seiner Show: Hundeerziehung, Bindung, Aufmerksamkeit, Konsequenz, Aktion/Reaktion sowie Kommunikation und Spaß. Sein Herzensanliegen: aus Mensch und Hund ein harmonisches "Team auf sechs Pfoten" zu formen.

Eine Reihe gängiger Fragen von Hundebesitzern wurde eingeblendet: Mein Hund zieht beim Gassigehen an der Leine. Soll ich stehen bleiben? Wenn ich von einem fremden Hund verfolgt werde, soll ich weglaufen oder ruhig bleiben? Mein Hund bettelt am Tisch. Soll ich ihn füttern oder nicht? Auf solche Fragen hatte Holger Schüler praxisnahe Antworten. Dabei wanderte er auf der Bühne hin und her, um zu zeigen, wann er sich in die Denkweise des Hundes hineinversetzte. Damit löste er viele Lacher im Publikum aus.

Wichtig sei es, so Schüler, immer die Ursache der Probleme herauszufinden. Und meistens liegen sie beim Menschen, so der erfahrene Trainer. Mit eindeutigen, klaren Ansagen, der entsprechenden Körpersprache und dem konsequenten Handeln sei Hundeerziehung ganz einfach. Das müsse jedoch immer wieder geübt werden. "Die Hunde werden uns trotz klarer Ansagen weiterhin lieben", versicherte er. Denn auf diese Weise nehme Herrchen oder Frauchen den Hunden "den schweren Rucksack der Verantwortung ab". Wichtig sei es auch, immer wieder mit dem Hund zu spielen, besonders nach dem Üben – zur Motivation.

In der Pause gab der Hundetrainer nicht nur Autogrammkarten aus, sondern beantwortete auch die zahlreichen, individuellen Fragen bei kleineren oder größeren Problemen mit dem eigenen Hund. Und davon gab es sehr viele. Der Höhepunkt der Show war der Auftritt von Schülers Hund "Dakota", einem Chesapeak-Bay-Retriever. Das ist ein amerikanischer Jagdhund für die Enten- und Gänsejagd. Die Hündin eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm.

Eindrucksvoll zeigten Hund und Herr beim "Impulskon-trollen-Training" mit einem Spielzeug als "Beute", wie viel Spaß Training und Spiel machen können und wie spielerisch leicht "Dakota" vom Spiel- in den Stopp-Modus wechseln kann. Witzig war hier die Kostprobe des unmotivierten Spielens, bei dem Schüler das Spielzeug gelangweilt fortschleuderte und der Hund, als Reaktion darauf, auch keine Lust zeigte, es zu holen.

Dass "Dakota" auch perfekt auf Zeichensprache reagiert bis hin zum entspannten Abliegen, bewies das Dreamteam auf der Bühne, bevor der Hund die Bühne wieder verließ. "Hundeerziehung heißt Bewegung", so der Experte. Mit witzigen Anekdoten aus dem Lebensalltag von Mensch und Hund begeisterte Schüler sein Publikum. Garniert waren seine Erklärungen mit entsprechendem Körpereinsatz, Gestik und Mimik, die im Übrigen auch für Hunde sehr wichtig seien. "Weil sie 24 Stunden am Tag in unseren Gesichtern lesen", so Schüler.

Schüler beleuchtete auch heiklere Themen wie "Hund im Bett oder auf dem Sofa" oder "Mein Hund verfolgt mich auch ins Bad". Mit einer Zugabe über die Leinenführigkeit endete eine Show, die mit begeistertem Applaus belohnt wurde und bei der die Zuschauer etwas für ihren Alltag und den Umgang mit ihrem Hund mitnehmen konnten. Mehr als einmal war bei den Zuschauern der Satz zu hören: "Oh, da müssen wir wohl noch ein bisschen üben."