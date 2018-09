Freudenstadt Warme Mahlzeiten zum günstigen Preis

In der Tagesstätte besteht keinerlei Verzehrzwang. "Leute können auch herkommen, um sich einfach nur aufzuwärmen", sagt Tobias Ditlevsen, Teamleiter der Wohnungslosenhilfe bei der Erlacher Höhe. Er bekommt die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt deutlich zu spüren. Im Haus in der Rappenstraße 16, dem ehemaligen Hotel "Margarethenhof", das von der Erlacher Höhe gekauft wurde, gibt es 14 Wohnplätze für Männer. Neun Plätze für Frauen sind in einem weiteren Haus in der Alfred­straße vorhanden. Der Erlacher Höhe kommt im Haus in der Rappenstraße zugute, dass es früher ein Hotel war und somit Zimmer mit eigenen Nasszellen hat. Die sozialpädagogische Begleitung gehört für die Bewohner stets dazu.