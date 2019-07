Freudenstadt W:Architekten weihen Neubau ein

Starre Arbeitsplätze, fest verankerte Arbeitszeiten und eine spartantische Architektur haben in einer Welt, in der Privates mit dem Beruflichen immer mehr verschmilzt, ihren Sinn ein für alle mal verloren", so die Philosophie der beiden Architekten und Geschäftsführer Jörg Wörner und Mathias Walter, "wer bestens ausgebildete Mitarbeiter an sein Unternehmen binden möchte, wer in eine erfolgreiche Zukunft als Unternehmen blicken will, der tauscht Arbeitsplätze gegen Arbeitswelten."

30 Kilo Schokokuchen für Rathaus-Mannschaft

Die Party am Freitagabend mit gleitendem Übergang ins Wochenende passt da ganz gut ins Bild. Offizieller Beginn? Gibt es in der Form so offenbar nicht. Der Start um 19.30 Uhr ist eher unverbindlich. Die Gäste trudeln nach und nach ein. Das Publikum: bunt gemischt, vom Säugling bis zum Senior. Einige tragen Anzug oder Kostüm, der Großteil bevorzugt einen lockeren Kleidungsstil.