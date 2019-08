Freudenstadt Waldhotel Luise: Feierstunde zur Eröffnung

"Seit Anfang 2019 haben wir das Haus geführt, doch jetzt sind wir mit allem fertig", berichtete Birgit Scherer, die Betreiberin des Hauses. Ende 2016 wurde das damalige Hotel Birkenhof gekauft, nachdem es längere Zeit geschlossen war. Für die Betriebsgesellschaft Luisenhotels, die weitere Hotels in Bad Herrenalb, Bad Bergzabern und Mannheim betreibt, standen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Nahezu die gesamte Infrastruktur des Hauses musste erneuert werden. Den Gästen stehen nun 60 moderne Zimmer zur Verfügung. Wichtig war es den Betreibern, das auch viele regionale Baustoffe wie Holz verwendet wurden. So prägt das Waldhotel Luise nun ein besonderer Charme. Neben dem Schwimmbad gibt es auch einen Wellnessbereich und einen Tagungssaal. Das Haus verfügt außerdem über ein schmuckes Restaurant, eine Bar und eine Tiefgarage. Etwa 20 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Gäste im Waldhotel Luise.

Regionale Küche

Chefkoch Daniel Hoi legt Wert auf eine regionale Küche, die ein großes Angebot von bodenständigen Speisen, bis zum gehobenen Niveau bietet. "Unser Haus steht allen offen", informierte Birgit Scherer bei der Eröffnung. Als Hausdirektorin ist Jessica Reiner tätig. Sie hat in der Hotelbranche eine Menge Erfahrung. Bei einem Rundgang konnten sich Oberbürgermeister Julian Osswald und Tourismusdirektor Michael Krause von der gelungenen Gestaltung des Waldhotels Luise überzeugen. Die Terrasse bietet einen schönen Ausblick Richtung Kienberg und Christophstal. Für Tourismusdirektor Krause ist es ein außerordentliches Glück und eine Bereicherung, dass sich das Waldhotel Luise im vollkommen neuen Gewand mit vielen warmen Holztönen präsentiert. Viel Lob von Krause erhielt die große Terrasse.