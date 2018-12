Freudenstadt Waldcafé: Winterzauber mitten im Teuchelwald

Wenn auf dem Marktplatz in Freudenstadt der Weihnachtsmarkt endet, geht es mitten im Teuchelwald mit dem weihnachtlichen Glanz weiter. In einem kleinen, liebevoll gestalteten Hüttendorf auf der Terrasse des Waldcafés und im Inneren des Gebäudes ist alles auf Weihnachten eingestellt. Claudia und Franz Tremmel, die Besitzer des Waldcafés im Teuchelwald, veranstalten alle zwei Jahre den Winterzauber. In diesem Jahr dauert er bis zum 30. Dezember. Nur an Heiligabend ist Pause.

Nach dem Winterzauber ist für Franz Tremmel vor dem Winterzauber. Das ganze Jahr über überlegt er, was er alles machen kann. In diesem Jahr war es eine Blockhütte, die er mit einem Helfer selbst aufgebaut hat. Sie dient als Unterstand für die Gäste. Auch einen etwa 100 Jahre alten Pferdeschlitten, der von zwei aus Weiden geflochtenen Tieren gezogen wird, kann man bewundern. In einer weiteren Hütte werden Holzschnitzereien und Drechselarbeiten von Fritz Girrbach aus Besenfeld aufgestellt und verkauft. Mit einer Wurstküche wird für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Das gab es bisher noch nie. Claudia Tremmel hatte die Idee, mal was anderes als Grillwürste anzubieten. Wild-Bauernbratwürste, Käseknacker und weitere Spezialitäten werden heuer im heißen Wasser zubereitet. im Gastraum des Cafés gibt es noch besondere Schmankerl.

Beim Winterzauber darf der "Hirschkuss" nicht fehlen. Ihn bezieht Franz Tremmel direkt aus seiner Heimat Bayern. Auch für die Kinder hat sich Claudia Tremmel etwas Besonderes einfallen lassen. Ein kleiner Kaufladen mit Regalen, Vorhängen und einer Ladentheke lädt zum Spielen ein. Echte Verpackungen stehen bereit, und bezahlt wird mit Schokoladentalern.